Der Markus-Klammer-Preis 2026 geht an den Berliner Künstler Raphael Fischer-Dieskau. Außer Konkurrenz erhält Lillien Grupe den Förderpreis.

Aus 60 bundesweiten Bewerbungen hat der Vorstand der Speyerer Kulturstiftung die Preisträger ausgewählt. „Die einzige Vorgabe war eine sakrale Auseinandersetzung mit der Kunst“, betont Kuratorin und Jury-Mitglied Maria Leitmeyer. Aufgerufen waren Künstler zur Beteiligung an dem Wettbewerb, die ihren 40. Geburtstag noch nicht gefeiert haben.

Fischer-Dieskau habe die Jury mit seiner sakralen Kunst, die er auf wunderbare Weise präsentiere, restlos überzeugt, sagt Kulturstiftungs-Vorsitzender Peter Eichhorn. Gerade in Speyer sei religiöse Tradition und Identität untrennbar mit der Gegenwart verbunden, erklärt er den Auftrag an die teilnehmenden Künstler. Fischer-Dieskau erhält 10.000 Euro Preisgeld, Grupe wird 2500 Euro gefördert.

1995 haben Erna und Hans-Ludwig Klammer die gleichnamige Stiftung zu Erinnerung an ihren Sohn Markus gegründet. Markus Klammer starb im gleichen Jahr im Alter von 30 Jahren. Bis zu diesem Zeitpunkt hatte er sich bereits als Maler und Bildhauer einen Namen gemacht. Einige seiner religiös motivierten Bronze-Skulpturen, Gemälde und Zeichnungen sind in der Ausstellung zu sehen.

Beide Künstler verbindet der Zukunftsgedanke

Fischer-Dieskaus traditionelle poetische Sichtweisen auf digitale Technik sei tiefgründig und geprägt von großartigem Können, beschreibt Leitmeyer die für sie „preisverdächtige Kombi“. Grupe bescheinigt die Kuratorin „unglaubliche Tiefe“ in ihren christlichen und dennoch überaus realistischen Großformaten. Beide Künstler verbindet der Zukunftsgedanke, ist sie überzeugt. Zum Wettbewerb eingereicht hat Fischer-Dieskau eine hölzerne Kapelle, die sich der Ausstellungsbesucher über den Kopf ziehen kann. Die aus Birnen-, Apfel- und Wenge-Holz gestaltete „persönliche Kapelle“ habe er extra für den Klammer-Preis hergestellt, betont der 33-Jährige, der damit Zugang zu religiösen und spirituellen Räumen geschaffen hat.

In seinen Arbeiten hinterfragt er Einflüsse der technologisierten Welt auf Menschen und ihren Glauben, auf Natur und Umwelt. Fischer-Dieskau ist in einer deutsch-französischen Familie in Paris aufgewachsen. Ferien-Besuche bei den Großeltern im Elsass hätten ihn früh inspiriert, sagt er. Der Großvater sei Organist gewesen, erklärt er seinen besonderen Zugang zu dem Instrument, der auch in der Ausstellung zum Tragen kommt.

Miniatur-Kirchenfenster mit Mond und Metronom

Zehn Miniatur-Kirchenfenster beleuchten einen Ausstellungsraum der Städtischen Galerie diffus, durch gebrochenes Kathedralenglas scheint der Mond, ein Metronom erinnert an die Zeit, die verrinnt. Die Basis für die „Glaubenskämpfer“ des Künstlers sind §-D-Scans, die Skulptur „Pay To Win“ erinnert an den Ablass-Groschen und mit Super-Mario-Sieger-Ton an die Spiele der Neuzeit. Sein Atelier sei lediglich 30 Quadratmeter groß, beschreibt Fischer-Dieskau sein minimalistisches Arbeiten. „Alles Eigenproduktion“, betont er.

Seinem Studium der Bildenden Kunst sei ein Cello-Studium vorausgegangen, erklärt der Künstler seine Nähe zu Musik und Kunst. Hinter seiner Sonne und den Linsen, die sich den Bewegungen des Betrachters anpassen, erscheint Klammers „Werdende Mutter“, die der Künstler 1989 in Bronze getaucht hat. Ein Beichtstuhl und ein Computer gesteuerter Aufruf zum Beten teilen sich einen Ausstellungsraum. Wer sich aufs Beten einlässt, wird mit Heiligenschein und Musik belohnt.

Bild-Ideen entwickeln sich über Jahre

Vier Großformate hat Gruppe aus Gifhorn mitgebracht. Ihre gegenständlichen Acryl- und Ölgemälde zeigen Fantasien christlicher Figuren. Jedes Bild hat starke Bezüge zu alten Meistern. „Drei Jahre Arbeit in einem Raum“, berichtet Grupe von körperlich und mental anstrengenden Monaten, die sie in jedes Bild investiert habe. „Ich bin ein Farb-Nerd“, erklärt die 28-Jährige ihre ausschließlich selbst hergestellten Farben. Grundlage ihrer Arbeiten ist die Leinwand, die sie zunächst grundiert, danach den Bleistift ansetzt, lasiert und schichtet. Ihre , sagt sie. Mit einer umgedrehten Mariendarstellung hat sich Grupe für den Klammer-Preis beworben, der sie jetzt mit dem Förderpreis auszeichnet.

Die Ausstellung der Markus-Klammer-Preisträger ist nichts zum Vorüberschlendern. Sie fordert zur Auseinandersetzung mit sich, dem Glauben und der Zukunft heraus. Dennoch verlässt der Betrachter die Städtische Galerie mit einem Lächeln auf den Lippen.

Fortan soll der Klammer-Preis im Zwei-Jahres-Rhythmus ausgelobt werden.

Info

Die Eröffnung der Ausstellung mit der Preisverleihung ist am Freitag, 13. März, 18 Uhr, in der Städtischen Galerie, Kulturhof Flachsgasse, Speyer. Einführung: Kunsthistorikerin Maria Leitmeyer, Musik: Städtische Musikschule. Zu sehen bis 17. April. Geöffnet donnerstags bis sonntags von 11 bis 18 Uhr.