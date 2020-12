Der Wochenmarkt in Speyer ist nicht vom Lockdown betroffen. Lebensmittel dürfen weiterhin verkauft werden. Die kommenden Feiertage verändern jedoch die Planung.

Normalerweise sind Freitag und Samstag Markttage in Speyer. Zuerst kommen die Landwirte und anderen Nahrungsmittelproduzenten auf den Berliner Platz, am Wochenende dann auf den Speyerer Festplatz. Die regulären Markttage sind in der kommenden Woche jedoch die Weihnachtstage. Deshalb gibt es laut Stadtverwaltung dann nur einen Markttag, und das ausnahmsweise am Donnerstag: Die Stände sind dann von 7 bis 13 Uhr auf dem Festplatz geöffnet.

Eine Woche später fällt der Freitagsmarkt auf dem Berliner Platz erneut aus, weil am Feiertag Neujahr kein Verkauf erlaubt ist. Die Beschicker kommen aber an Silvester, 7 bis 13 Uhr, nach Speyer-West, so die Stadt.