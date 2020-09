Am Samstag, 26. September, um 11.30 Uhr bereist bei der Marktmusik in der Dreifaltigkeitskirche eines kleines DreiCant-Ensemble unter Susanne May-Rohde musikalisch Sehnsuchtsorte, die in diesem Jahr schwer zu erreichen sind. Am Sonntag, 27. September, 18 Uhr, ist in der Dreifaltigkeitskirche wieder Musikalische Abendandacht mit Wolfgang Werner, Orgel, und Prädikant Henri Franck, Lesungen. Unter anderem erklingen Werke von Tschaikowski (Fortsetzung des Zyklus „Jahreszeiten“). Der Eintritt ist jeweils frei, Spenden sind für die neue Orgel.