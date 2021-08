Am 4. September beginnt in der Speyerer Dreifaltigkeitskirche der Reigen der Marktkonzerte. Jeweils samstags ist um 11.30 Uhr bei freiem Eintritt ein halbstündiges Kurzkonzert. Um Spenden für die neue Orgel wird gebeten. Nicht mit, aber für die Orgel ist auch in diesem Jahr das Motto.

Am kommenden Samstag, 4. September, um 11.30 Uhr heißt es „Krempl.Combo.Speyer.“ Musik von Klezmer über Irish Tune bis Evergreen bietet die Speyerer Band Krempl. Die sechs Musiker präsentieren einen abwechslungsreichen Mix in einer außergewöhnlichen Klangkombination mit Querflöte (Christa Bernardi), Violine (Katrin Vollmer-Kaas), Posaune (Andreas Pletsch), Akkordeons (Bettina Pahle), Kontrabass (Bernhard Kaas) und Percussion (Sebastian Preuss).

Am 11. September spielt ein junger Organist auf der E-Orgel. Maximilian Wittmer hat vor nichts Angst, nicht vor schwerer Orgelliteratur (Bach, Liszt, Widor und Reger) und auch nicht davor, sie auf der kleinen Interim-E-Orgel zu präsentieren.

Namenloses Cover-Trio

Am 18. September wird das Trio „The No Names“ zu hören sein. Nicht nur einem sinnvollen Namen verweigern sie sich, auch die Unterordnung unter eine prägende Stilrichtung sucht man beim 2018 gegründeten Cover-Trio aus Speyer und Mannheim vergebens. Gemeinschaftlich entsteht das Programm auf Grundlage der individuellen Geschmäcker der drei Musiker Judith Hecker (Tasten), Gunter Mast (Gitarre, Vocals) und Guido Kupper (Vocals, Saxofon, Blues Harp): 60er-Jahre-Rocksongs treffen da auf aktuelle Charthits, verspielte Synthiepop-Stücke auf erdige Bluesrhythmen, ewige Hits auf musikalische Mauerblümchen.

Am 25. September trifft Stimme auf Gitarre und Klavier. Sich selbst begleitend auf Gitarre und Klavier, bringt der 18-jährige Lukas Lenkeit mit eigens geschriebenen englischen Pop-Songs eine große Bandbreite von

Gefühlen zum Ausdruck.

Immer mit Harmonie

Am 2. Oktober tritt dann „The Vineyard Rose“ auf. Seit rund fünf Jahren spielen die vier weinbegeisterten Speyerer Musiker ihre – heute oftmals vergessenen – Lieblingssongs von den Grateful Dead, Bob Dylan, Townes Van Zandt, Harry Belafonte und vielen anderen Größen. Fast immer geht es dabei um Schicksale und Emotionen, stets aber um Harmonie. Besetzung bei Janis Obboda, Rolf Klein, Matthias Schmidt und Matthias Sommer.

Es sind Veranstaltungen unter Coronabedingungen, das heißt, es gelten Abstandsregeln in der Kirche und zu Beginn werden die Kontaktdaten erfasst. Am Platz besteht keine Maskenpflicht, aber in den Gängen.