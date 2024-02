Die FDP hat sich erneut mit dem Thema „Marktfrühstück“ rund um den Wochenmarkt auf dem Königsplatz befasst. In einer Anfrage für die kommende Stadtratssitzung im März bittet sie die Verwaltung um einen Bericht zum aktuellen Sachstand dazu. Bereits im Oktober 2022 hatten die Liberalen im Stadtrat einen Prüfantrag für die Umsetzung eines solchen Marktfrühstücks gestellt, der angenommen wurde. Winzer könnten sich für einen „Marktsamstag“ von April bis Oktober bewerben und Snacks und Getränke zusätzlich zu den normalen Marktständen anbieten. Die Stadt prüfte daraufhin, befragte Beschicker und kam zum Ergebnis: Die Mehrzahl der Beschicker wolle kein Marktfrühstück organisieren. Es fehle etwa Platz, Zeit und Personal. Das gehe sehr am Thema vorbei, so die FDP daraufhin: „Es war niemals die Rede davon, dass die Ausrichtung des Marktfrühstücks die Beschicker selbst übernehmen.“ Die FDP bat um erneute Prüfung, seitdem war es ruhig geworden um das Thema – bis zur Anfrage der Liberalen in dieser Woche. „Das von uns im Jahr 2022 geforderte Marktfrühstück war zum Zwecke der Attraktivitätssteigerung gedacht“, so die Fraktionsvorsitzenden Mike Oehlmann und Bianca Hofmann.