Die Gewichtheberin Marie Josèphe Fegue (33), Staatsangehörige von Kamerun und Frankreich, wird bei Spitzenkämpfen künftig für den AV 03 Speyer starten. Die Olympiafünfte 2024 in der Gewichtsklasse bis 71 Kilogramm ist neben der sechsmaligen Schweizer Meisterin Scheila Meister die zweite ausländische Neuverpflichtung des achtmaligen deutschen Titelträgers, der am Samstag, 12. Oktober, in Karlsruhe-Durlach in die Erstbundesliga-Saison 2024/25 geht.

Speyerer Ausländer sind zudem Solfrid Koanda/Norwegen, Briken Calja/Albanien, David Sanchez Lopez/Spanien und Christopher Murray/Großbritannien.