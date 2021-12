Marianne und Ludwig Bentz feiern am heutigen Mittwoch das seltene Ehejubiläum der eisernen Hochzeit. Die Speyerer sind 65 Jahre verheiratet. Sie haben am 1. Dezember 1956 den Bund fürs Leben auf dem Speyerer Standesamt und im Kapellchen in der Engelsgasse geschlossen.

Die beiden Jubilare sind jeweils im Jahr 1936 geboren, sie im damals tschechoslowakischen Karlsbad und er in Speyer-Nord. Nach dem Krieg wurde Marianne mit ihrer Familie aus der Tschechoslowakei vertrieben und kam 1948 nach Speyer. „In der Siedlungsschule war ich zusammen mit Ludwig in einer Klasse. Unterrichtet wurden wir zuerst noch in einer Baracke, bis ein Schulhaus gebaut war“, berichtet die Jubilarin. „Ludwig und ich haben uns angefreundet. Ich habe ihn dann zu meinem 16. Geburtstag eingeladen“, sagt sie. Der stolze junge Mann gerüstet: „Für ihren Geburtstag habe ich im Garten meiner Mutter Gladiolen in verschiedenen Farben stibitzt“, erzählt er schmunzelnd.

Aus der Ehe sind vier Kinder hervorgegangen. Das Jubelpaar hat außerdem acht Enkel und 14 Urenkel und somit eine große Familie. Vor der Ehe hat Marianne Bentz als Haushaltshilfe gearbeitet und bei den Ordensschwestern in der Engelsgasse Nähen gelernt. Während der Ehe widmete sie sich der Familie. Ihr Gatte ist gelernter Gipser und Stuckateur. Er arbeitete zehn Jahre bei der Firma Heberger in Schifferstadt, zehn Jahre bei der Gemeinnützigen Baugenossenschaft und 18 Jahre bei der städtischen Baugesellschaft Gewo. Ludwig Bentz ist außerdem seit 65 Jahren begeisterter Brieftaubenzüchter. Er besitzt 102 Pokale, hat er gezählt.