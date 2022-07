Maria Franz, Lehrerin und Galeristin, ist in der Sitzung des Stadtrats am Donnerstag als neues Ratsmitglied verpflichtet worden. Sie gehört der vierköpfigen Fraktion der Speyerer Wählergruppe (SWG) an.

Die Nachfolgesuche für den im Mai aus beruflichen Gründen aus dem Rat ausgeschiedenen Philipp Rumpf hatte sich hingezogen. 13 SWG-Bewerber, die bei der Kommunalwahl 2019 mehr Stimmen als Franz erhalten hatten, standen jetzt als Nachrücker nicht zur Verfügung. Franz hatte Platz 21 auf der Liste belegt.