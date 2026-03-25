Der Speyerer Dom ist ein Mariendom. Deshalb sind hier die Marienfeste von besonderer Bedeutung. Heute, neun Monate vor Weihnachten, ist einer: Mariä Verkündigung.

Der Engel Gabriel verkündigt nach dem Evangelium des Lukas (Lk 1,26-38) Maria, dass sie den Gottessohn vom Heiligen Geist empfangen wird.

Natürlich gibt es dazu im Mittelschiff ein Bild im Marienzyklus von Johann Baptist Schraudolph. Doch es gibt auch in der Afrakapelle die kunsthistorisch bedeutende „Speyerer Verkündigung“, die wohl um 1470 entstanden ist und wahrscheinlich die Arbeit eines Schülers des genialem Niclas Gerhaert van Leyden ist.

Das Angelus-Gebet, zu dem gemäß einer langen Tradition in der katholischen Kirche durch Glockengeläut morgens, um 12 Uhr und abends aufgerufen wird, bezieht sich auf das Geheimnis des Festtags.

Für Mariä Verkündigung schrieb Bach 1725 seine Choralkantate „Wie schön leuchtet uns der Morgenstern“ auf das Lied von Philipp Nicolai.

Termin

Heute singt um 18 Uhr in der Kapitelsvesper im Dom zu Speyer die Capella Spirensis zum Feiertag wunderbare Renaissance-Musik, unter anderem Ludovico da Victorias „Ne timeas, Maria“ und um 18.30 Uhr im Kapitelsamt drei Teile der Missa „Ne timeas, Maria“ von Giovanni Gastoldi sowie von Victoria ein Ave Maria und Gregorianik.