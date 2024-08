Am Dom gehört das Hochfest der Aufnahme Mariens in den Himmel zu den Höhepunkten des Jahres, denn am 15. August wird das Patronatsfest der Kathedrale und des Bistums gefeiert. Gläubige sind eingeladen, im Dom Gottesdienste mitzufeiern. Als stimmungsvoller Abschluss wird eine Lichterprozession durch den Domgarten ziehen.

Zum Hochfest feiert Bischof Karl-Heinz Wiesemann um 10 Uhr ein Pontifikalamt. Mit ihm zusammen wird auch eine Pilgergruppe einziehen, die am Abend zuvor von der Annakapelle in Burrweiler aufgebrochen ist und die Nacht über zum Dom pilgert. Die Capella Spirensis gestaltet den feierlichen Gottesdienst musikalisch mit der Missa „Vidi speciosam“ von Tomas Luis de Victoria, Gregorianik und Liedsätzen von Rommelspacher und Melchiori. Die Orgel spielt Domorganist Markus Eichenlaub.

Nachmittags um 16.30 Uhr findet eine Pontifikalvesper statt. Die Schola Cantorum Saliensis singt Psalmen der Marienvesper. Den Schlusspunkt des Festtages bildet die Marienfeier am Abend. Ab 20.30 Uhr gestaltet die Dompfarrei Pax Christi eine Andacht mit Lichterprozession durch den Domgarten. Dompfarrer Matthias Bender leitet den Gottesdienst, die Predigt hält Generalvikar Markus Magin. Die Frauenschola Musica Inspira und die Dombläser gestalten diesen Gottesdienst und die Prozession musikalisch. Die Kräuterweihe findet in allen Messfeiern statt.

Marienverehrung in Speyer

Im Bistum Speyer hat die Verehrung der in den Himmel aufgenommenen Gottesmutter eine lange Tradition. Im Jahr 670 wird in einer Schenkungsurkunde des Merowingerkönigs Hilderich II. zum ersten Mal Maria als Patronin der Diözese genannt. Ebenso besaß schon die Vorgängerkirche des jetzigen salischen Domes das Marienpatrozinium.

Seit dem Mittelalter machte das Gnadenbild der „Patrona Spirensis“ den Dom zu einem Mittelpunkt der Marienverehrung für das ganze Bistum Speyer. Das wundertätige Gnadenbild wurde während der französischen Revolution zerstört. Als letzter Überrest findet sich ein Fuß des Jesuskindes im Dom- und Diözesanmuseum im Historischen Museum der Pfalz. Die heutige Marienstatue kam 1930 als ein Geschenk von Papst Pius XI. in den Dom. Eine Marienstatue über dem Hauptportal sowie Fresken in Mittelschiff und Kaisersaal weisen auf das Patrozinium hin