Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

„Long As I Can See The Light“: Der Hit der US-Rockband Creedence Clearwater Revival (CCR) von 1970 ist Ansporn und Motto der Speyerer Malerin Margarete Stern und Titel ihrer Ausstellung beim Künstlerbund.

13 Arbeiten erzählen von ihren Gedanken, Erfahrungen und Leidenschaften. Im Mittelpunkt steht die Frau. Ob real, aus der Fantasie geschöpft oder im Vorübergehend entdeckt, ist jede in letzter