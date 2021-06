50 Jahre lang – von 1964 bis 2014 – war Margarete Boiselle Stadtratsmitglied für die SPD. Seit 1951 führt sie das Kies- und Sandwerk Vogler. Im Jahr ihres 99. Geburtstages, den sie heute feiert, stehen für dieses Veränderungen an.

Bis 2019 gehörte Margarete Boiselle noch dem städtischen Bauausschuss an. Danach wurden die öffentlichen Termine, an denen die Ur-Speyererin teilnehmen könnte, vor allem Pandemie-bedingt weniger. Ihre Mutter habe gesundheitliche Probleme gehabt, aber einen Schlaganfall und auch eine Corona-Erkrankung so gut überstanden, dass sie „wahnsinnig lebendig und total klar im Kopf“ ihr 99. Wiegenfest feiern könne, berichtet Tochter Gabriele Boiselle. Sie lese jeden Tag die Zeitung, telefoniere viel mit Parteigenossen und liebe es, Besuch zu bekommen. Boiselles Versprechen vom 90. Geburtstag, ihren 100. groß zu feiern, sei noch nicht vergessen.

Seit 1953 gehört die Jubilarin der SPD an. Sie war Mitglied im Stadtverbandsvorstand, führte den Ortsverein Nord, war unter anderem Bau- und Kulturpolitikerin. Die Freiherr-vom-Stein-Plakette des Landes, die Verdienstmedaille des Landes und der Titel „Ehrensiedlerin“ zieren sie heute schon, von der SPD gibt es schon länger die Ankündigung, auch die städtische Ehrenbürgerwürde für die Unternehmerin zu beantragen.

Übergang im Unternehmen

Bei „Kies Vogler“ gab es zuletzt einige Veränderungen. Die Kiesförderung am Elendherbergswühl ist ausgelaufen, es laufen allerdings noch Verwaltungs- und Renaturierungsprojekte, die Margarete Boiselle persönlich überwacht, wie ihre Tochter berichtet. Gabriele Boiselle, renommierte Pferdefotografin, ist kürzlich in die Vogler-Geschäftsführung mit eingestiegen. Wie es mit dem Unternehmen nach Jahresende weitergeht, sei noch offen, sagt sie. Einen Antrag für ein neues Baggergewässer hatte das Unternehmen 2015 zurückgezogen, Boiselle schließt aber nicht aus, dass es nochmals neue Projekte gibt.

Klar ist: Die Gratulationen zum Geburtstag werden vielfältig sein. Garantiert darunter: Oberbürgermeisterin Stefanie Seiler, „so etwas wie ein Ziehkind meiner Mutter“, wie Gabriele Boiselle sagt. „Sehr gut“ mache die 37-jährige OB ihre Sache im Rathaus, teilt Margarete Boiselle mit. Anlässlich ihres 90. Geburtstages hatte sie im RHEINPFALZ-Interview skizziert, wie die SPD wieder an die Macht kommen würde: „mit vereinten Kräften und mit konstruktiven Vorstellungen für die Politik unserer Stadt“.