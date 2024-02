Marco Tremmel kehrt zur TG Waldsee zurück. Der frühere Rückraumspieler übernimmt zu Beginn der neuen Spielzeit den Trainerposten bei den Pfalzliga-Handballern der TG. „Nach sechs durchweg erfolgreichen Jahren mit Benny Wingerter wird es bei der ersten Herrenmannschaft einen Trainerwechsel geben. Marco Tremmel, derzeit noch bei der HSG Worms, wird die Verantwortung übernehmen“, teilte Abteilungsleiter Michael Blickensdörfer mit.

Tremmel fing in Waldsee mit dem Handball an und stieg mit der TG in die Oberliga auf. Der 42-Jährige sammelte als Spieler bei der TSG Haßloch und den VTV Mundenheim lange Jahre Regional- beziehungsweise Drittligaerfahrung.