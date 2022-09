Kocht live: Der Speyerer Koch Marc André De Zordo kocht am Sonntag, 18. September, live im Media-Tor in der Speyerer Maximilianstraße. Er will sein neues TV-Kochformat vorstellen, einmal von 13 bis 13.45 Uhr und von 17.45 Uhr. Die Show wird laut einer Mitteilung im Offenen Kanal übertragen. Wer vor Ort vorbeischauen möchte, könne de Zordos Essen auch gleich probieren. Die Kochshow soll künftig regelmäßig im Speyerer OK laufen und gemeinsam mit Partner Thomas Schuster produziert werden. Der Speyerer Koch hatte bereits in der Vergangenheit eine Kochshow mit dem lokalen Sender auf die Beine gestellt. Beim „Cooking Kids Club“ traten im August 2021 Kinder im Wettbewerb gegeneinander an – ähnlich den bekannten Fernsehshows „The Taste“ oder „Küchenschlacht“. Die Aktion am Sonntag ist teil des Speyerer Bauernmarkts, der am Wochenende vom 17. und 18. September, 11 bis 18 Uhr, auf der Maximilianstraße stattfindet.