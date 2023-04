Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Mit einem Auswärtskampftag in Leipzig starten die Männer des JSV Speyer in die neue Saison in der 1. Judo-Bundesliga Süd, und dies fast genau zwei Jahre nach dem letzten Bundesligakampf. Es wird in jeder Hinsicht eine Marathon-Aufgabe.

Um 4.30 Uhr früh morgens soll der Mannschaftsbus am Speyerer Judomaxx losfahren, gegen 11 Uhr ist die erwartete Ankunft in Leipzig. Um 14 Uhr kämpfen die JSVler gegen Samurai Offenbach, um