Der „Mantelsonntag“ am 31. Oktober war von drei verkaufsoffenen Sonntagen innerhalb von fünf Wochen in Speyer der mit Abstand am besten besuchte. „Der traditionelle Mantelsonntag zieht immer noch. Von Start weg war der Laden voll“, so Michael Schmitt, Inhaber des Modehauses Schmitt. Die Umsätze reichten an Vor-Corona-Zeiten heran. 90 Prozent der Geschäfte seien offen gewesen, so Thomas Armbrust, Chef des Modehauses Charlott und Sprecher des Einzelhandelsverbands. Das sei wichtig für den Ruf der Einkaufsstadt. Den Zuspruch bezeichnet er als „erstaunlich viel“, die hohe Parkplatz-Belegung als baden-württembergisch geprägt.

Zufrieden mit der Resonanz bei 16 Grad zeigte sich auch Peter Bödeker, Vorsitzender der Leistungsgemeinschaft Herz Speyers: „Nur gemeinsam kommen wir voran, um Speyer wieder als Einkaufsstandort zu platzieren.“ Er freue sich auf die Salierbrücken-Öffnung am 24. November, dann werde Speyer ebenso wie bei den nächsten „Verkaufsoffenen“ am Ersten Advent und 9. Januar eine „perfekte Gastgeberrolle“ spielen. Eine Sonderaktion am Sonntag hatte Rewe Appel am Altpörtel vorbereitet: die Übergabe von 600 Euro aus Pfandbons an die Jugendfeuerwehr und von rund 50 vollgepackten Einkaufstüten an die Speyerer Tafel.