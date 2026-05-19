Beim Blitzturnier um den Goldenen Hut in Schifferstadt hat die SG Speyer-Schwegenheim seit langer Zeit wieder einmal einen Siegerpokal samt Preisgeld gewonnen.

Michael Schreck, Richard Sommer, Obayd Alobid und Peter Flörchinger landeten in der B-Gruppe der Vierermannschaften unter einer Deutschen Wertungszahl von 1800 hinter Neuburg auf Rang zwei. Anke Orschiedt-Eghbali aus Landau stand als Ersatz bereit. 19 Teams traten im Jeder-gegen-Modus mit einer Bedenkzeit von fünf Minuten pro Partie an.

Allein Senior Schreck spielte für Speyer-Schwegenheim durch und erzielte gegen zum Teil hochkarätige Gegner aus der A-Gruppe am Spitzenbrett 13 Punkte. Gemeinsam mit Sommer (16/9,5) legte er den Grundstein. Mit sechs Siegen und sieben Punkteteilungen bei fünf Niederlagen belegten die Domstädter Platz zehn im Gesamtklassement und positionierten sich mit 19:17 Zählern im Mittelfeld. Die SG II ging zunächst als reine Jugendauswahl an die Bretter. Quirin Anton, Lionel Grimm und Tim Lemke starteten nur zu dritt, so dass sie ein Brett jeweils punktlos abgaben. Senior Jozsef Szeleczki komplettierte später das Quartett. Das Team landete mit fünf Punkten auf Position 18.

Rasselbande

Eine lustige Szene erheiterte zudem die Gemüter. Beliebt ist dieses Mannschaftsblitzturnier am Himmelfahrtstag nämlich nicht zuletzt für selten angewandte Spielbedingungen. Unter anderem setzten sich dort Viererteam auch aus Akteuren ganz unterschiedlicher Vereine zusammen. Da ein solches Team sich selbstverständlich nicht nach einem einzelnen Verein benennt, erfinden die Akteure allerlei Fantasiebezeichnungen wie etwa „die 4 von der Baustelle“ oder „die Rasselbande“, unter denen sie in das Turnier gehen.

In Schifferstadt startete eine solche Mannschaft unter der Bezeichnung „Ausländerbehörde“. Nun wollte es der Zufall, dass in der Vertretung der Schachgemeinschaft Speyer-Schwegenheim ein Asylbewerber stand, „ein begabter, zuverlässiger, erfolgreicher und gutes Deutsch sprechender Mitspieler, allseits beliebt“, wie ein Klubkollege mitteilte.

Als ihn seine Mannschaftskameraden in der Vorbereitung dazu aufforderten, eventuell in der Startrangliste nachzusehen, aus welchen Vereinen die unter der Bezeichnung „Ausländerbehörde“ auftretenden Spieler kamen, um sich auf sie einzustellen, neigte er nur ein wenig den Kopf erwiderte trocken: „Ich habe Erfahrung mit der Ausländerbehörde!“