Neun Autos im Georg-Hufnagel-Weg in Speyer-West hat einen unbekannten Mann am Mittwoch gegen 19.37 Uhr mit einem Schlüssel zerkratzt. Das teilt die Polizei mit. Zeugen hätten den Mann dabei beobachtet, wie er anschließend in Richtung Theodor-Heuss-Straße davongegangen sei. Er soll etwa 35 Jahre alt sein, von normaler Figur, lange, hellblonde Haare zu einem Zopf gebunden, eine schwarze Kapuzenjacke und In-Ear-Kopfhörer tragen. Hinweise an Telefon 06232 1370 oder per E-Mail an pispeyer@polizei.rlp.de.