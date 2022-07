Ein 53-Jähriger hat laut Polizei am Montag, 23.22 Uhr, mit einen Haushaltsbesen nach Verkehrsteilnehmern geworfen und geschlagen. Die Taten ereigneten sich laut Bericht in der Gilgenstraße, wo zunächst ein 17-jähriger Motorradfahrer das Opfer war. Dieser sei aus der Schützenstraße in die Straße eingebogen und vom Besen um einen Meter verfehlt worden. Als er zurückkehrte, habe sich dies wiederholt. Den Beamten zufolge entwickelte sich ein Streitgespräch zwischen den Beteiligten, währenddessen ein Auto vorbeifuhr, auf das der Mann laut Bericht mit dem Besen schlagen wollte. „Der 21-jährige Pkw-Fahrer wich dem Schlag aus, wobei sein Vorderrad mit dem Bordstein kollidierte und beschädigt wurde“, so die Beamten.

Glücklicherweise sei niemand verletzt worden. Den 53-Jährigen hat die Polizei nach eigener Mitteilung in Gewahrsam genommen und wegen einer „mit einer psychischen Erkrankung einhergehenden Fremdgefährdung“ in eine psychiatrische Fachklinik eingeliefert. Außerdem erwarte ihn ein Strafverfahren wegen gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr. Als Grund für sein Verhalten habe der Mann angegeben, dass der Motorradfahrer nach seiner Einschätzung beim Abbiegen zu schnell war.