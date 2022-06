Wegen versuchter gefährlicher Körperverletzung, Beleidigung und Hausfriedensbruch muss sich ein 54-Jähriger verantworten, nachdem er unter anderem am Montagnachmittag an der Fassade der Speyerer Stadtverwaltung hochgeklettert ist und Papier in eines der Büros geworfen hat. Wie die Polizei Speyer mitteilt, entfernte sich der Mann hier jedoch wieder, tauchte aber schließlich gegen 16.45 Uhr erneut in der Maximilianstraße auf. Dort schrie er laut Bericht herum und warf die Leine seines Hundes wie ein Lasso nach Passanten. Als die Polizisten bei ihm eintrafen, drohte er ihnen mit dem Tod. „Den Polizeibeamten gelang es nicht, den 54-Jährigen zu beruhigen. Sie fesselten ihn und nahmen ihn in Gewahrsam, ohne dass er Widerstand leistete“, so der Bericht. Der Mann wurde in eine psychiatrische Fachklinik gebracht. Um seinen Hund kümmert sich zunächst die Feuerwehr.