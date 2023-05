Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?



Hat ein Speyerer Augenarzt bei der Operation eines Haßlochers Fehler gemacht und wurde der Patient ausreichend über die Risiken informiert? Am Landgericht Frankenthal wurde eine dieser Fragen schon beantwortet.

Vor der Operation an seinem linken Auge habe er recht gut gesehen, „danach musste ich als Notfall in die Ludwigshafener Augenklinik“, sagt ein Haßlocher. Wie er in einer Verhandlung am