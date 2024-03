Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Zu 13 Monaten Freiheitsstrafe auf Bewährung ist ein 44-Jähriger vom Speyerer Amtsgericht verurteilt worden. Er hat versucht, in einem Supermarkt Falschgeld in Umlauf zu bringen. Der Betrug war an der Aufmerksamkeit der Kassiererin gescheitert.

Aufregung im Gerichtssaal schon am Anfang: Der Angeklagte fehlte. Er traf 40 Minuten nach dem angekündigten Verhandlungstermin im Amtsgericht ein. Er begründete seine Verspätung mit dem aktuellen