Seine Lebensgefährtin verletzt und Polizisten attackiert hat am Mittwoch gegen 18 Uhr ein 39-Jähriger in Speyer-Nord. Er habe die 36-Jährige in einem Streit körperlich angegriffen und leicht verletzt, meldet die Polizei. Danach sei er geflüchtet. Die Polizei fahndete nach ihm und stellte ihn laut Bericht kurz vor 19 Uhr im Eibenweg. Der Mann sei alkoholisiert gewesen, habe sich den Aufforderungen der Polizisten widersetzt und sich aggressiv verhalten, „sodass er zu Boden gebracht werden musste, um ihm Handfesseln anzulegen“. Auch dabei habe er sich gewehrt, die Beamten beleidigt und versucht, sie zu treten.

Die Polizisten seien unverletzt geblieben und hätten den Mann mit zur Dienststelle genommen. Auf ihn komme nun ein Ermittlungsverfahren wegen Körperverletzung, Beleidigung sowie Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte zu. Die Polizei betont, bei Fällen von häuslicher Gewalt der richtige Ansprechpartner zu sein: „Auf allen Polizeidienststellen stehen Betroffenen speziell geschulte Ansprechpartner zur Verfügung.“ In Speyer könnten diese unter E-Mail pispeyer@polizei.rlp.de oder Telefon 06232 1370 erreicht werden.