Ein unbekannter Fahrgast hat laut Bericht der Polizeiinspektion Speyer am frühen Dienstagmorgen mit seiner Faust gegen die Frontscheibe eines Busses am Speyerer Busbahnhof geschlagen und dabei Schaden verursacht. Laut den Beamten war der Mann zuvor gegen 5.15 Uhr mit dem 41-jährigen Busfahrer in einen Streit geraten. Nachdem er die Scheibe beschädigt hatte, flüchtete er zu Fuß in Richtung Hauptbahnhof. Die Beamten ermitteln nun wegen Sachbeschädigung gegen den Mann und bitten um Hinweise zum Täter. Beschrieben wird er wie folgt: 1,75 bis 1,80 Meter groß, mit osteuropäischem Akzent sprechend. Zum Zeitpunkt der Sachbeschädigung soll der Mann Arbeitskleidung mit Streifen auf der Jacke getragen haben. Hinweise nimmt die Polizei Speyer unter Telefon 06232 1370 oder per E-Mail an pispeyer@polizei.rlp.de entgegen.