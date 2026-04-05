Ein Mann hat in der Nacht auf Sonntag in der Armbruststraße in Speyer einem 49-Jährigen Geld aus der Hand gerissen und ihm ins Gesicht geschlagen. Nach Angaben der Polizei hatte der Täter, der in Begleitung einer Frau war, den Geschädigten zunächst um Geld gebeten. Als dieser sein Bargeld zeigte, entriss der Mann es ihm und schlug zu, als das Opfer die Rückgabe forderte. Anschließend flüchtete der Täter mit der Frau in einem unbekannten Auto. Der 49-Jährige wurde mit einer Verletzung ins Krankenhaus gebracht. Der gestohlene Betrag liegt im mittleren zweistelligen Bereich. Zeugenhinweise nimmt die Polizei Speyer unter 06232 1370 oder pispeyer@polizei.rlp.de entgegen. rhp