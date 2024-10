Ein 38-jähriger Mann hat am Dienstag in der Maximilianstraße vor einem Supermarkt randaliert. Nach Angaben der Polizei wurde der alkoholisierte Mann zunächst gegen 11 Uhr von den Beamten des Platzes verwiesen, was er auch befolgte.

Doch knapp eine Stunde später pöbelte der Mann erneut in der Maximilianstraße Passanten an. Die Polizei griff erneut ein und nahm den 38-Jährigen diesmal in Gewahrsam.