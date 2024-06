Ein 43-jähriger Mann hat am Dienstag gegen 19.30 Uhr in einem Supermarkt in der Speyerer Innenstadt randaliert. Wie die Polizei mitteilt, war der Mann zunächst in einen verbalen Streit mit einem anderen Kunden geraten.

Der Streit eskalierte derart, dass der 43-Jährige den Kunden lautstark beleidigte, bedrohte und Ware im Kassenbereich auf den Boden warf. Anschließend verließ der Mann den Supermarkt und führte seine Beleidigungen und Bedrohungen gegenüber einem unbeteiligten Passanten weiter aus. Da der 43-Jährige keinerlei Unrechtsbewusstsein zeigte und sich weiterhin aggressiv verhielt, wurde er anschließend durch die Polizei in Gewahrsam genommen.