Ein Streit um einen nicht angeleinten Hund ist in Speyer-Nord in einer Körperverletzung gegipfelt. Wie die Polizei am Wochenende berichtete, hat es am Freitagmittag in der Leinen-Frage eine Auseinandersetzung zwischen einem 31-Jährigen und einer 62-Jährigen, beide Hundebesitzer, gegeben. „Während des Streitgespräches gab der Mann der Frau eine Ohrfeige“, berichten die Beatmen. Zudem sollen Beleidigungen ausgesprochen worden sein. Beide Beteiligte erwarte nun ein Strafverfahren. Die Ermittlungen dauerten an.