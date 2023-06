Am Donnerstag gegen 17.05 Uhr hat ein 51-jähriger Mann einen 52-Jährigen in der Industriestraße auf Höhe des Bürgerbüros mit einem Messer und verbal bedroht. Mehrere Zeugen alarmierten die Polizei per Notruf, wie es in einer Mitteilung heißt. Die Beamten trafen den 51-Jährigen auf einem Parkplatz an. Sie forderten ihn unter Vorhalt ihrer Dienstwaffen dazu auf, sein Messer wegzulegen, da er es immer noch in Händen hielt. Der 51-Jährige folgte der Anweisung und ließ sich widerstandslos fesseln. Einen objektiv nachvollziehbaren Grund für seine Abneigung gegenüber dem 52-Jährigen vermochte der Tatverdächtige nicht zu benennen. Nach Auskunft eines Polizeisprechers soll ihn sein Gegenüber falsch angeschaut haben. Hinweise darauf, dass der Vorfall etwas mit dem Bürgerbüro zu tun hat, liegen laut dem Sprecher nicht vor. Der 52-Jährige sei nicht dort beschäftigt. Die Aussagen des 51-Jährigen gegenüber der Polizei deuten auf das Vorliegen einer psychischen Erkrankung bei ihm hin, weshalb die Beamten ihn in eine psychiatrische Einrichtung brachten.