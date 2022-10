Falschgeld-Fall an einer Speyerer Tankstelle: Einer Kassiererin kam laut Polizei der 50-Euro-Schein auffällig vor, mit dem ein Kunde am Samstagnachmittag bezahlen wollte. „Es handelte sich dabei nicht um eine professionelle Fälschung, sondern um ein Falsifikat mit auffälligen Abweichungen des Farbtons und weiteren auffälligen Fälschungsmerkmalen“, berichten die Beamten. Sie haben demnach den 35-Jährigen noch in der Tankstelle kontrolliert, aber kein weiteres Falschgeld bei ihm gefunden. Die Polizei rät, Banknoten stets zu überprüfen. Tipps: www.polizei-beratung.de.