5,8 Promille wies laut Polizei ein 39-jähriger Germersheimer auf, der am Donnerstag kurz vor 20 Uhr einen Polizeieinsatz in Speyer verursachte. Der Mann war mit dem potenziell lebensbedrohlichen Alkoholwert am Nachmittag in das St.-Vincentius-Krankenhaus eingeliefert worden und wollte nun – entgegen dem ärztlichen Rat – dieses wieder verlassen. Ein Mitarbeiter des Krankenhauses verständigte die Polizei, deren Streife den Mann laut Bericht vor Ort doch überzeugen konnte, „dass es das Vernünftigste sei, seinen Rausch dort auszuschlafen“. Wo der Betrunkene aufgegriffen worden war, ist der Speyerer Polizei nicht bekannt. Sprecher Timo Ott kann aber sagen, dass die 5,8 Promille ein Wert sind, „der bei uns nicht monatlich vorkommt“.