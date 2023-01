In einem Schmuckgeschäft in der Maximilianstraße ist bei einem Trickdiebstahl am Mittwoch eine hochwertige Uhr abhanden gekommen. Ein 30 bis 40 Jahre alter Mann hat sich laut Polizei gegen 16 Uhr für eine Herrenuhr mit einem Wert im niedrigen vierstelligen Bereich interessiert. „Er wollte diese mit Bargeld bezahlen.“ An der Kasse habe er sich dann entschieden, noch eine weitere Uhr anzuschauen. Der Bericht: „Als die dortige Mitarbeiterin sich umdrehte, um die andere Uhr aus der Auslage zu holen, nahm der Täter die erste Uhr an sich und flüchtete damit aus dem Geschäft.“ Bei einer Suchaktion der Polizei sei er nicht gefunden worden.

Der Täter wird als circa 1,75 Meter groß beschrieben. Er habe dunkle kurze Haare und einen Bart und sei komplett schwarz bekleidet gewesen. Die Polizei bittet mögliche Zeugen, sich unter Telefon 06232 1370 oder E-Mail pispeyer@polizei.rlp.de zu melden.