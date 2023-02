Leicht verletzt wurde frühen Sonntagmorgen ein 29-Jähriger, als ihm ein zwei Jahre jüngerer Mann ein Schobbeglas gegen den Kopf schlug. Wie die Polizei mitteilt, waren die beiden Männer in der Obere Langgasse in einen lautstarken Streit geraten, in dessen Verlauf es zur Zweckentfremdung des Glases kam. Alle Beteiligten, darunter auch die 26-Jährige Freundin des Älteren, standen laut Polizei erheblich unter Alkoholeinfluss. Ein Atemalkoholtest ergab demnach bei dem 27-Jährigen einen Wert von 2,08 Promille, bei dem 29-Jährigen wurde ein Wert von 2,01 Promille festgestellt. Dem jüngeren der beiden Streithähne wurde eine Blutprobe entnommen. Der ältere Mann wurde leicht im Bereich des Ohres verletzt.