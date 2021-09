Der Speyerer Polizei wurde am Samstagmorgen gegen 5 Uhr ein Mann gemeldet, der nur mit einer Unterhose bekleidet in der Karmeliterstraße unterwegs sei. Der Mann, ein 50-Jähriger aus Gießen, konnte sich einer Polizeistreife erklären: Er hatte sich aus einem Gästehaus ausgesperrt und kam nicht mehr in sein Zimmer. Die Beamten halfen dem Mann, eine Person zu erreichen, die ihn wieder ins Gebäude ließ.