Knapp drei Wochen nach der Ankündigung von Filterhersteller Mann + Hummel, sein Werk in Speyer bis Ende 2028 zu schließen, waren Firmenvertreter bei der Oberbürgermeisterin.

Stadtchefin Stefanie Seiler (SPD) hatte das Ludwigsburger Unternehmen um ein Gespräch gebeten, nachdem dieses seine Schließungspläne für das Werk in der Brunckstraße mit 600 Mitarbeitern öffentlich gemacht hatte. Der Termin kam nun ausgerechnet an dem Tag zustande, als mit TE Connectivity ein weiterer Speyerer Betrieb Ähnliches ankündigte. Sie habe Verständnis für betriebswirtschaftliche Abwägungen eines Unternehmens, sagte Seiler nun auf Anfrage. „Es gibt aber auch volkswirtschaftliche Aspekte, die ich bei Mann + Hummel nicht in Gänze betrachtet sehe.“

Sie erhoffe sich dazu nähere Informationen von Firmenseite, so Seiler. Es sei ein Nachfolgetermin vereinbart worden, an dem auch weitere politische Vertreter und Gewerkschafter teilnehmen könnten. Sie werde dabei hinterfragen, welche Maßnahmen ergriffen wurden, um den Speyerer Standort zu sichern. Die Stadt wolle Unterstützung leisten, um Arbeitsplätze zu erhalten, betonte die OB. Sie hoffe auch auf Teilnehmer aus Reihen des bis dahin wohl neubesetzten rheinland-pfälzischen Arbeitsministeriums und der Staatskanzlei „bis hin zum Ministerpräsidenten“.

Mann + Hummel wollte auf Anfrage nichts zu den Inhalten des Gesprächs sagen. Das Unternehmen gehe derzeit von einem Start der Verhandlungen mit dem Betriebsrat Mitte Mai aus.