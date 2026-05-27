Sechs Wochen nach der Ankündigung der Firma Mann + Hummel, ihr Filterwerk in Speyer bis Ende 2028 zu schließen, läuft eine Debatte über die Auswirkungen. Es sind keine guten.

„Die Situation und die Stimmung im Werk sind mies“, sagt ein Mann + Hummel-Mitarbeiter, der aus Angst um seinen Job nicht namentlich zitiert werden will. Bei der „normalen Belegschaft“ kämen keine Informationen an, wie es weitergehen könnte nach Bekanntwerden des Firmenplans, die rund 600 Arbeitsplätze in Speyer bis Ende 2028 abzubauen. „Man sieht teils Fahrzeuge anderer Firmen auf dem Parkplatz, aber Verhandlungen finden hinter verschlossenen Türen statt“, berichtet der langjährige Mitarbeiter.

Direkt nach der Verkündung in einer Mitarbeiterversammlung am 16. April seien die Krankenzahlen im Werk in der Brunckstraße nach oben gegangen. „Gleichzeitig versucht die Zentrale, hier das Letzte rauszuholen und fordert eine bessere Performance. Der neu installierte Werksleiter versucht die Leute emotional zu motivieren, indem er sagt, man solle jetzt ja keine schlechten Zahlen liefern, damit sich die Zentrale nicht bestätigt sieht und schneller schließt“, berichtet der Mitarbeiter. In der Produktion setze das Unternehmen mit Zentrale im schwäbischen Ludwigsburg teilweise auf Prämienlöhne, sodass das Speyerer Personal von guten Zahlen selbst profitiere.

Widersprüchliche Signale

Die aktuellen Signale seien widersprüchlich. Es gebe den Verdacht, dass Leistungen schon in andere Werke verlagert würden. Gleichzeitig seien die Auftragsbücher voll. „Aktuell finden sogar Wochenendschichten und Feiertagschichten statt“, sagt der Mann + Hummel-Beschäftigte. Er erachte das als unangebracht, ebenso wie den Rückgriff auf neue Leiharbeiter, womit ein Schema der vergangenen Jahre aufgegriffen werde. In manchen Bereichen gehe es chaotisch zu, so der Eindruck des langjährigen Mitarbeiters aus den Wochen nach der Information über die Pläne für Speyer.

„Ich habe kein Vertrauen mehr in das, was wir gesagt bekommen“, so der Mitarbeiter. Er sorge sich selbst um seine Zukunft und wisse von psychisch stark belasteten Kolleginnen und Kollegen. Wie ein Hohn wirkten deshalb für ihn die Nachrichten aus dem Mann + Hummel-Kosmos, die er selbst recherchiert habe. Etwa über die Eröffnung eines großen Technologie- und Innovationszentrums im indischen Tumkur gerade vor wenigen Tagen oder – schon länger zurückliegend – in die zukunftsweisende Energieversorgung eines tschechischen Werks. „In Speyer haben wir eine riesige Dachfläche, auf der man PV installieren könnte. Aber es wird nichts getan, um die Energiekosten zu senken.“ Indische Kollegen seien zuletzt durch die Speyerer Hallen gelaufen, und aus Indien kämen auch immer mehr Vorprodukte, an deren Qualität er zweifle, so der Mitarbeiter. „Damit kann ich mich nicht mehr identifizieren.“

Ziel: Kosten senken

Mann + Hummel hatte die beabsichtigte Verlagerung der Produktion damit begründet, dass Produktionsvolumen stärker an bestehenden Standorten gebündelt werden müsse, um Kosten zu senken sowie Investitionen in automatisierte Produktionsprozesse effizienter zu nutzen. In Speyer werden unter anderem Luft-, Öl- und Luftentölelemente für die Landwirtschaft und für den Maschinenbau hergestellt; die Palette ist weniger von der aktuell schwachen Konjunktur im Automobilbereich abhängig wie die an anderen Standorten.

Dass Mann + Hummel betont, die endgültigen Entscheidungen stünden noch aus, und dass die Arbeitnehmerseite wie die in Gespräche eingestiegene Stadtverwaltung die Standortschließung verhindern wollen, macht dem langjährigen Mitarbeiter kaum Hoffnung: „Da ist nichts mehr zu retten.“ Dass die IG Metall derzeit im Werk mit der Aussicht auf Standortrettung um neue Mitglieder werbe, sehe er daher mit gemischten Gefühlen. Ab 10. Juni verhandelten Arbeitnehmer- und Arbeitgeberseite offiziell, hat er gehört. Er erwarte dann bis September erste Verkündungen zu einem möglichen Sozialplan. Dann könnte auch schon eine Liste vorliegen, welcher Mitarbeiter wann gehen muss. So habe es das Unternehmen auch gehalten, als es vor wenigen Jahren mit drei Kündigungswellen sein Ludwigsburger Werk aufgab.

Abstimmungen laufen an

„Ein detaillierter Umsetzungszeitplan liegt derzeit nicht vor“, teilt Mann + Hummel-Sprecherin Lisa Schiffgens auf Anfrage mit. Im Mai hätten sich die Verhandlungsparteien in einem ersten Termin konstituiert und kennengelernt. Die offiziellen Abstimmungen mit dem Betriebsrat würden nun so schnell wie möglich aufgenommen. „Unser Ziel ist es, den weiteren Prozess so transparent und verantwortungsvoll wie möglich zu gestalten“, betont sie. „Uns ist bewusst, dass die angekündigten Pläne für viele Mitarbeitende in Speyer eine sehr belastende Situation darstellen. Diese Belastung nehmen wir sehr ernst.“ Es gebe darüber einen ständigen Austausch.

Die Eröffnung des neuen Standorts in Indien stehe nicht im Zusammenhang mit den Plänen für Speyer, so Schiffgens: „Dabei handelt es sich um einen seit Längerem geplanten Forschungs- und Entwicklungsstandort mit einem anderen Aufgabenprofil.“ Die Produktion aus der Domstadt solle hingegen schrittweise an bestehende Werke der Mann + Hummel-Gruppe in Europa verlagert werden.

Hilfe aus der Stadtgesellschaft

Oberbürgermeisterin Stefanie Seiler (SPD) hatte vergangene Woche zu einem Austausch über die angekündigten Produktionsschließungen von Mann + Hummel und TE Connectivity eingeladen. Unter anderem Vertreter aus der Politik und Wirtschaft waren dafür ins Historische Rathaus gekommen. „Es hat nicht mit den Standortfaktoren in Speyer zu tun, es ist eine unternehmenspolitische Entscheidung“, ordnete Seiler die Pläne ein. Sie sagte Hilfe zu, wenn etwas für den Standort und für die Mitarbeiter getan werden könne.

Das betont ebenso Yves Geiger, Vorsitzender des Speyerer Stadtverbands im Deutschen Gewerkschaftsbund (DGB), der auch in der für die Speyerer Betriebe zuständigen IG Metall aktiv ist: „Der DGB unterstützt, wo er gefragt wird und unterstützen darf.“ Auch Geigers Hoffnung ist begrenzt, weil er die Erfahrung gemacht hat, „dass Unternehmen oft versuchen, an ihren Entscheidungen festzuhalten, koste es, was es wolle“. In Speyer sei die vorab mögliche Beratung mit der Arbeitnehmerseite und weiteren Akteuren bewusst vermieden worden. Diese meldeten sich nun dennoch zu Wort: Die IG Metall werde zu öffentlichen Mitgliederversammlungen einladen, auch die Kirchen würden einbezogen. Eine Prognose, was damit erreicht werden kann, sei schwierig.