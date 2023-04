Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

70 Jahre am Standort Speyer hat Filterhersteller Mann + Hummel gefeiert. Was 1952 mit zwölf Mitarbeitern begann, ist zu einem der größten Arbeitgeber der Region geworden. Der Standort in der Brunckstraße soll weiter wachsen.

Sie rechnen ganz genau, die Verantwortlichen des schwäbischen Traditionsunternehmens am Hauptsitz Ludwigsburg. 2020 war das Ergebnis davon, dass das Aus für die Produktion ausgerechnet