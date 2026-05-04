„Uns ist sehr bewusst, dass diese Ankündigung weitreichende Folgen für die betroffenen Mitarbeitenden, ihre Familien und die gesamte Region hat.“ Das hat die Firma Mann + Hummel, die die Schließung ihres Filterwerks in Speyer bis Ende 2028 angekündigt hat, an den Landtagsabgeordneten Michael Wagner (CDU) geschrieben. Auf Wagners Gesprächsbitte geht Geschäftsführer Hanno Höhn zunächst nicht ein: Speyers Oberbürgermeisterin Stefanie Seiler (SPD) werde vom Unternehmen als „zentrale Ansprechpartnerin“ gesehen; ihr werde überlassen, welche weiteren politischen Vertreter an einen runden Tisch eingeladen werden.

Solidarität mit den von der Schließungsankündigung Betroffenen drückt in einer Stellungnahme auch die Wählergruppe Unabhängig für Speyer (UfS) aus. Die Erhöhung von Gewinnmargen dürfe nicht zum Verlust der Existenzgrundlage der Beschäftigten führen. Die Runde-Tisch-Initiative von OB Seiler wird in der Mitteilung begrüßt. Von Land und Bund werden wirtschaftspolitische Rahmenbedingungen gefordert, „die Unternehmen strenger zu sozialer Marktwirtschaft verpflichten“.