Ein 29-Jähriger hat in der Hilgardstraße in Speyer am Mittwochvormittag trotz entzogener Fahrerlaubnis ein Auto gefahren. Nach Angaben der Polizei stellten Beamte bei dem Fahrer bei einer Kontrolle gegen 11.20 Uhr drogenbedingte Auffälligkeiten fest. Sie stellten außerdem fest, dass dem Mann die Fahrerlaubnis wegen Rauschgiftsucht entzogen worden war und er kein Auto mehr hätte fahren dürfen. Im Wagen saß zudem eine nicht angeschnallte Person, zudem hatten die Reifen zu wenig Profil. Ein Arzt nahm dem Fahrer eine Blutprobe. Die Polizei leitete ein Strafverfahren wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis sowie Ordnungswidrigkeitenverfahren wegen Fahrens unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln und wegen abgenutzter Reifen ein. Gegen die weitere Person im Auto ein Ordnungswidrigkeitenverfahren wegen Verstoßes gegen die Gurtpflicht.