Mit über einer Promille ist ein 36-Jähriger am Montagmorgen auf der B9 Richtung Germersheim Schlangenlinien gefahren. Das teilte die Polizei Speyer mit. Ein 27-Jähriger hatte den Fahrer gegen 10.45 Uhr auf der Bundesstraße entdeckt und gemeldet. Er folgte ihm bis in die Paul-Egell-Straße in Speyer, weil der 37-Jährige mehrfach über die Mittellinie fuhr. Dort konnten die Polizisten den Fahrer kontrollieren. Seinen Führerschein haben sie sichergestellt, gegen den Mann wird nun ein Strafverfahren eingeleitet. Verkehrsteilnehmer sind nicht gefährdet worden.