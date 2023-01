Weil er betrunken über eine rote Ampel gefahren ist, stieß ein 56-jähriger Autofahrer am Montagabend mit dem Auto eines 41-Jährigen an der Kreuzung Iggelheimer Straße/Kurt-Schuhmacher-Straße zusammen. Nach Angaben der Polizei wollte der 56-Jährige gegen 20.30 Uhr von der Kurt-Schuhmacher-Straße links auf die Iggelheimer Straße abbiegen. Er hielt zunächst an der roten Ampel, ist dann jedoch weitergefahren: Die Polizei vermutet, dass er die Ampeln verwechselt hat. Gleichzeitig hatte der 41-Jährige Grün, weswegen er von der Landwehrstraße aus geradeaus in die Kurt-Schuhmacher-Straße fuhr. Das Auto des 56-Jährigen rammte die linke Fahrzeugseite des 41-Jährigen. Bei der Unfallaufnahme stellten die Polizisten „alkoholtypische Ausfallerscheinungen“ bei dem 56-Jährigen fest und veranlassten einen Atemalkoholtest. Der Mann hatte demnach einen Atemalkoholwert von 1,11 Promille. Beide Fahrzeuge wurden abgeschleppt, dem 56-Jährigen wurde eine Blutprobe entnommen. Außerdem wurde nach Angaben der Polizei sein Führerschein sichergestellt. Den 56-Jährigen erwartet nun eine Anzeige wegen Gefährdung des Straßenverkehrs. Es entstand ein Sachschaden von geschätzt 27.000 Euro.