Alkohol war laut Polizei bei einem Auffahrunfall am Mittwoch, 16.39 Uhr, in der Bahnhofstraße im Spiel. Ein 39-jähriger Autofahrer habe dort in nördlicher Fahrtrichtung zu spät bemerkt, dass vor ihm Autos an einer roten Ampel anhalten mussten. Er sei auf den Wagen einer 50-Jährigen aufgefahren und habe damit diesen auf das Pkw-Heck einer 23-Jährigen geschoben. Gesamtschaden: 1000 Euro. Bei der Unfallaufnahme haben die Beamten ihrer Mitteilung zufolge Anzeichen für eine Alkohol- und Drogenbeeinflussung des 39-Jährigen bemerkt. Ein Atemalkoholtest habe einen Wert von 0,48 Promille ergeben. Es sei eine Blutprobe angeordnet worden.