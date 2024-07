Ein 26-jähriger Mann ist laut Polizei ins Museum Feuerbachhaus in der Allerheiligenstraße eingebrochen und hat auch in der Maximilianstraße für Ärger gesorgt.

Einbruchsalarm wurde den Beamten zufolge am Sonntag gegen 4.14 Uhr ausgelöst. Der Täter habe ein Fenster des Feuerbachhauses eingeschlagen, im Inneren die Räumlichkeiten durchsucht und „diverse Gegenstände“ entwendet. Beim Eintreffen der Polizei sei er geflüchtet. Es wurde eine Fahndung ausgelöst, die zu einem „Treffer“ in der Paul-Egell-Straße führte. Der Mann habe zur Polizeidienststelle mitkommen müssen. Bei ihm sei Bargeld gefunden worden, das die Polizei in Höhe von 300 bis 400 Euro dem Einbruch zuordnet. Bei weiterer mutmaßlicher Beute werde die Herkunft noch geprüft. Kunstwerke von Maler Anselm Feuerbach, die im betroffenen Museum ausgestellt sind, seien nicht in Mitleidenschaft gezogen worden.

Als der Mann wieder auf freien Fuß kam, habe er für weiteren Ärgergesorgt. Der Polizeibericht: „Er warf das Inventar eines Cafés und eines Restaurants in der Maximilianstraße umher und beschädigte so die jeweilige Frontverglasung.“ Er sei erneut in Gewahrsam genommen worden und aggressiv gegenüber den Beamten aufgetreten. Auf der Wache habe er die Polizisten beleidigt und mehrfach mit seiner Faust nach ihnen geschlagen. „Ein Polizeibeamter wurde leicht verletzt, war jedoch weiterhin dienstfähig“, so der Bericht. Der Gesamtschaden wird auf 18.700 Euro beziffert.