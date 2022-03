Einen Mannheimer in Gewahrsam nehmen musste die Speyerer Polizei nach eigenen Angaben am Montagmorgen gegen 7 Uhr. Laut Bericht fiel der Mann zunächst in einem Hotel in der Gilgenstraße negativ auf, weil er dort die Toilette nicht verlassen wollte. Der Mann erhielt Hausverbot und einen Platzverweis. Eine halbe Stunde später etwa, so die Polizei, sei der Mann dann erneut aufgefallen: Als er in einem Linienbus herumschrie und die Fahrgäste belästigte. „Da sich der Mann aggressiv verhielt und sich nicht beruhigte, musste er in Gewahrsam genommen werden“, heißt es in dem Bericht der Beamten.