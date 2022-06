Auf offener Straße wurde am Dienstagabend gegen 19.30 Uhr ein 30-Jähriger in Speyer zusammengeschlagen. Zwei Unbekannte hielten laut Polizei mit einem weißen Mercedes Sprinter in der Kurt-Schumacher-Straße in Höhe des Martin-Butzer-Wegs und brachten den Mann dort zu Boden. Die Täter sollen laut Bericht dann auf ihr Opfer eingeschlagen und es getreten haben. Die Männer ließen den 30-Jährigen anschließend verletzt auf dem Boden liegend zurück und flüchteten. Die Hintergründe der Tat sind laut Polizei derzeit noch nicht bekannt. Die beiden Angreifer werden wie folgt beschrieben: Einer der Männer soll maskiert und mit schwarzer Hose sowie schwarzem T-Shirt bekleidet gewesen sein. Er soll von kräftiger Statur sein und Tätowierungen an den Armen haben. Der zweite Täter soll volles, etwa vier Zentimeter langes dunkles Haar und einen etwa drei Zentimeter langen Vollbart haben. Er trug laut Bericht ein schwarzes T-Shirt und eine beigefarbene Cargohose. Der Mann soll am linken Arm tätowiert sein. Zeugen werden gebeten, sich unter Telefon 06232 137-0 oder per E-Mail an pispeyer@polizei.rlp.de bei der Polizeiinspektion Speyer zu melden.