Einer 49-Jährigen ist von einem Mann auf einem Mofa der Rucksack gestohlen worden. Laut Polizei war die Frau zu Fuß auf dem Bürgersteig in der Auestraße unterwegs, als ein mit zwei Personen besetzter weißer Motorroller an ihr vorbeifuhr. Der Sozius riss ihr den Rucksack von der Schulter. Zeugenhinweise an die Polizei: Telefon 06232 137-0.