In vielen Adventskalendern verbirgt sich Süßes. Geschäfte in Speyer und Umland bieten Leckereien, die nicht alle in die 24 Türchen passen, aber bis weit nach Weihnachten reichen würden. Der „Süße Adventskalender“ der RHEINPFALZ macht deshalb jeden Tag Appetit.

Zum Kaffee gibt’s meist einen Keks. Für viele Menschen darf die süße Knabberei zum Heißgetränk nicht fehlen. Das geht auch vielen Kunden der Schramm’s Kaffeerösterei so. In der Filiale im Speyerer Industriehof gehen vor allem zwei Sorten Kekse besonders häufig über die Theke: Cantuccini und Amarettini. Wobei das genau genommen keine einfachen Kekse sind. Es ist traditionelles italienisches Mandelgebäck.

Gebacken werden die Amarettini und Cantuccini für Schramm’s von einem Handwerksbäcker aus Schriesheim, erklärt Mitarbeiterin Eva, die den Standort im Industriehof leitet. Sie verkauft den Kunden gerne die klassische Variante mit Mandel, aber auch Schokolade, Feige, Orange oder Limette seien je nach Saison sehr beliebt.

Zum Grundrezept für die flachen, scheibenartigen Cantuccini gehören Mehl, Mandeln, Zucker, Amaretto und verschiedene Gewürze wie Kardamom, Zimt, Nelken und Sternanis. In den rund-gespritzten Amarettini stecken Eischnee, Zucker und gemahlene Mandeln. „Wir haben Kunden, die gezielt wegen einer bestimmten Sorte kommen“, berichtet Eva. Wer eine Packung Kaffee aus der Rösterei als Geschenk kaufe, nehme oft auch ein wenig Mandelgebäck dazu mit.