Wie vor fünf Jahren: CDU und SPD liefern sich im Wahlkreis Speyer ein Kopf-an-Kopf-Rennen um das Direktmandat in Mainz. SPD-Mann Walter Feiniler führt in Speyer, doch als die Ergebnisse aus dem Umland da sind, wird er von Michael Wagner überholt. Feiniler erhält keinen Sitz – anders als zwei weitere Wahlkreiskandidaten.

Er habe „bis zuletzt gehofft“, sagte Walter Feiniler am Ende. 44 der 61 Wahlbezirke im Wahlkreis liegen in Speyer, und dort führte er in den meisten vor Michael Wagner. Die Speyerer