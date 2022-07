Großer Auflauf vor dem Schuhhaus Bödeker auf der Hauptstraße. Aber nicht wegen aktueller Fußbekleidung. Sondern wegen eines 92 Jahre alten Speyerers mit großem Strohhut und dessen aktueller Hilfsaktion für die Lebenshilfe: Karlheinz Wässa. Der frühere Unternehmer unterstützt die Organisation seit Jahrzehnten. Zuletzt hat er 100 Mandalas ausgemalt. Die hat er zusammen mit Familie und Freunden verkauft. Der Erlös geht an die Lebenshilfe Sinzig. Beim Ahrhochwasser vor Jahresfrist waren zwölf Bewohner in deren Heim gestorben.

Viele, viele kamen, um seine selbstlose Aktion zu unterstützen. Unter anderem nahm Oberbürgermeisterin Stefanie Seiler (SPD) zwei „Wässas“ mit, etliche andere spendeten. Die Mandalas sind gerahmt und signiert: natürlich vom Künstler, dazu von Bischof Karl-Heinz Wiesemann und von der Ministerpräsidentin von Rheinland-Pfalz, Malu Dreyer (SPD).

Der Künstler war gut drauf

Über das Interesse freuten sich neben Wässa auch dessen Tochter, Sabine Türck, und Marlies Denne (Harthausen), die geholfen hatte, Kontakte zur Politik zu knüpfen, unter anderem zu Bundestagsmitglied Isabel Mackensen-Geis. „Die haben uns die Bude eingerannt. Der Papa hat sich tapfer geschlagen, er war gut drauf“, sagte die Tochter. „Das war toll gemacht von allen“, betonte Wässa. Er freute sich auch eine zugesagte Spende von der Vereinigten VR Bank Kur- und Rheinpfalz. Dem Schuhhaus Bödeker dankte er ebenfalls – auch für das Ausfahren der Markise am heißen Wochenende: „Das war ideal.“

Voll des Lobes war Gerhard Wissmann, Vorsitzender der Lebenshilfe Speyer-Schifferstadt. Ein besonders dickes Lob ging an Wässa: „Er ist ein Mann, der Lebenshilfe atmet.“ Er sei beseelt vom Willen, helfen zu wollen – und das in seinem hohen Alter. Für kommenden Samstag, 23. Juli, 11 bis 13 Uhr, ist eine weitere Verkaufsaktion vor dem Schuhhaus geplant. „Sollte es zu heiß sein, wird sie nicht stattfinden“, sagte Wässas Tochter Türck. Entschieden werde am Freitag.