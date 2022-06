Seit einigen Tagen bilden bunte Mandalas des Speyerers Karl-Heinz Wässa einen Blickfang zwischen den Auslagen im Schaufenster des Schuhhauses Bödeker in der Maximilianstraße. Beim Musikfest der Staatsphilharmonie ab 1. Juli sowie an Samstagen, 16. Juli, 23. und 30. Juli auf der Hauptstraße werden sie verkauft – zugunsten des Heims der Lebenshilfe Sinzig.

Der im Mai 92 Jahre alt gewordene frühere Unternehmer und seit Jahrzehnten als rastloser Förderer der Lebenshilfe Speyer-Schifferstadt bekannte Ur-Speyerer Karl-Heinz Wässa malt so begeistert wie akkurat die kreisförmigen Bilder aus. Das tut ihm selbst gut, denn wenn er einen der zahllosen Stifte auf seinem Schreibtisch zur Hand nimmt, wird die ganz ruhig. Der leichte Tremor in seiner rechten Hand verschwindet dann. Hochkonzentriert kann Wässa arbeiten. Acht bis neun Stunden benötigt er, bis ein Werk vollendet ist. Etwa 150 Mandalas umfasst inzwischen sein Oeuvre.

Wässas Werke sollen aber auch anderen helfen. Er will zunächst 100 Bilder zugunsten der von der Ahr-Flut betroffenen Lebenshilfe verkaufen. „Das Ereignis hat mich tief bewegt. Die Menschen werden dadurch nicht mehr lebendig, aber die Einrichtung benötigt Hilfe“, begründet Lebenshilfe-Ehrenmitglied Wässa sein Vorhaben. Seine Mandalas sind inzwischen alle gerahmt und tragen neben Wässas noch zwei nicht alltägliche Unterschriften. Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) und Bischof Karl-Heinz Wiesemann haben sie gerne signiert. „50 Euro Mindestangebot habe ich festgesetzt. Geben kann darüber hinaus jeder, was er will“, sagt Wässa.

Stadtvorstand will zugreifen

Schon bei der Kult(o)urnacht seien im Feuerbachhaus Kunstwerke veräußert worden, teilte Stadtsprecherin Lisa Eschenbach mit. Geplant sei aktuell ein weiterer Verkauf rund um die Konzerte am 1., 2. und 3. Juli im Kinder- und Jugendtheater und im Alten Stadtsaal. Darüber hinaus würden die Mandalas in der letzten Stadtratssitzung vor der Sommerpause am 21. Juli angeboten. „Auch der Stadtvorstand selbst wird Mandalas erwerben, um die Aktion zu unterstützen“, kündigte die Sprecherin an.

Wässa persönlich bietet seine Mandalas an einem Stand vor dem Schuhhaus Bödeker auf der Maximilianstraße an den Samstagen, 16. Juli, 23. und 30. Juli, jeweils 11 bis 13 Uhr, an. Seine Tochter Sabine Türck steht mit am Stand. Unterstützt werden beide unter anderem von SPD-Bundestagmitglied Isabell Mackensen-Geis. „Ich hoffe jetzt, dass wir viele verkaufen“, blickt Wässa erwartungsvoll auf die bevorstehenden Verkaufstage.